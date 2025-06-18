الحرس الثوري: صواريخ فتاح افتتحت مرحلة جديدة ضد الدفاعات الإسرائيلية وهي رسالة إلى حليف تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيل الأول من صواريخ "فتاح" استُخدم في الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكداً أن هذه العملية تمثّل بداية نهاية ما وصفه بـ"أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".

وأوضح الحرس الثوري أن صواريخ "فتاح" نجحت في اختراق منظومة الدفاع الصاروخي، مضيفاً أنها "زلزلت ملاجئ الصهاينة"، على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الصواريخ بعثت، من خلال العملية، "رسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المتوهم والمحرض على الحرب"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.