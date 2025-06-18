مودي التقى كارني: واثق بأن الهند وكندا ستعملان معًا لإحراز تقدم في عدة مجالات

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى لقائه نظيره الكندي مارك كارني، على هامش قمّة مجموعة السّبع في كندا، عن أمله باستئناف التّعاون مع كندا، بعد خلاف حادّ بين البلدين.
ولفت إلى "أنّني هنّأته بفوزه الكبير" بالانتخابات، مبديًا "ثقته" بأنّ الهند وكندا "ستعملان معًا لإحراز تقدّم في عدّة مجالات".
وقد اتّهمت أوتاوا نيودلهي مرارًا بالوقوف وراء اغتيال هارديب سينغ نيجار، الحاصل على الجنسيّة الكنديّة والبالغ 45 عامًا، في فانكوفر عام 2023، وكان من دعاة إنشاء دولة خالصتان. غير أنّ الهند رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنّها "سخيفة". وكان البلدان قد تبادلا طرد السّفراء وكبار الدّبلوماسيّين.
مع الإشارة إلى أنّ كندا تضمّ أكبر جالية من السّيخ خارج الهند، وعددًا كبيرًا من النّاشطين الّذين يدافعون عن قيام دولة مستقلّة للسّيخ تُسمّى خالصتان.
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