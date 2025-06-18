شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. "الإرهابية" استهدفت الكنائس والأقباط انتقاما من الشعب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدولة المصرية فترة عصيبة خلال تولى الجماعة الإرهابية الحكم وعقب الإطاحة بهم حيث حاولوا الانتقام من الدولة بأكملها من خلال العمليات الإرهابية في كل مكان، كما انبثق من الجماعة عدة جماعات وحركات إرهابية من ضمنهم جماعة لواء الثورة وهى أحد أذرع جماعة الإخوان التى شكلها القيادى الاخوانى محمد كمال تحت اسم الحركات النوعية، ويعتمد التنظيم على استراتيجية “الذئاب المنفردة”، أى أنها تعتمد على تكوين مجموعات مكونة من 5 أفراد يقومون بالعمليات الإرهابية المختلفة دون الرجوع للحركة الأم، أو تلقى تعليمات من قيادات أكبر، شريطة أن يكون أفراد المجموعة غير متورطين فى عمل إرهابى من قبل.

وفى السطور التالية نوضح أبرز مشاهد استهداف الجماعة للكنائس والأقباط حيث تم الاعتداء على نحو 70 كنيسة ومنشأة قبطية فى محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش، نذكر منها:

هجوم كنيسة العذراء بالوراق

وفى 21 أكتوبر 2013، أطلق ملثمان النيران على كنيسة العذراء بالوراق أثناء انعقاد «إكليل» داخل الكنيسة، أسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام، وأكثر من 20 مصابًا.

حرق دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا

فى 4 يوليو 2013، عقب بيان عزل مرسى، تم حرق دير العذراء والأنبا إبرام، وما بداخله من محتويات كنيسة العذراء الأثرية، وكنيسة مارجرجس، ومبنى خدمات ومقر إقامة الأسقف، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، إضافة إلى مهاجمة كنيسة مارمينا بمنطقة أبوهلال فى مدنية المنيا، ومهاجمة كنيسة الأنبا موسى الأسود، وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتوف بمنطقة أبوهلال، وحرق كنائس ماريوحنا بشارع السوق والانجيلية بأبو هلال والمعمدانية بمركز بنى مزار.

كنيسة مارجرجس بحدائق القبة

وشهدت ليلة رأس السنة فى 2013، حريقًا فى كنيسة مارجرجس بحدائق القبة، مما تسبب فى إثارة الزعر والرعب فى نفوس المواطنين جميعًا والأقباط خاصة، فيما دبرت الجماعة الإرهابية تفجيرًا جديدًا فى ذات اليوم، شهدته إحدى الكنائس فى مدينة رفح.

استهداف الكنيسة الإنجيلية بالهرم

فى 12 نوفمبر 2015، تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة.

استهداف كنيسة العذراء بأكتوبر

استهدف هجوم مسلح فى 28 يناير 2014، كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

استهداف كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا

وفى 1 يناير 2015، شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة.

انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وفى 11 ديسمبر 2016، استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا.

تفجير الكنيسة البطرسية

في11 ديسمبر 2016، فجر انتحارى نفسه فى قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرام، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية التى تضم المقر البابوى، وقتها، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، معلنًا أن الانتحارى «أبو عبد الله المصري» فجر حزامه الناسف بين المصلين بالكنيسة.

تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية

وفي9 إبريل 2017، استهدف هجومين إرهابيين كنيستى مارجرجرس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، خلال تفجيرات أحد السعف، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

هجوم كنيسة مارمينا بحلوان

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.

استهداف الكنيسة الإنجيلية بالهرم

فى 12 نوفمبر 2015، تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة.

استهداف كنيسة العذراء بأكتوبر

استهدف هجوم مسلح فى 28 يناير 2014، كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

استهداف كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا

وفى 1 يناير 2015، شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة.

انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وفى 11 ديسمبر 2016، استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا.

تفجير الكنيسة البطرسية

فى 11 ديسمبر 2016، فجر انتحارى نفسه فى قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرام، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية التى تضم المقر البابوى، وقتها، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، معلنًا أن الانتحارى «أبو عبد الله المصري» فجر حزامه الناسف بين المصلين بالكنيسة.

تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية

وفى 9 إبريل 2017، استهدف هجومين إرهابيين كنيستى مارجرجرس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، خلال تفجيرات أحد السعف، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

هجوم كنيسة مارمينا بحلوان

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.