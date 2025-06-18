إغلاق سفارة البرتغال في طهران موقّتًا بسبب "خطورة الوضع الراهن"

أعلن وزير الخارجيّة البرتغاليّة باولو رانغيل (Paulo Rangel)، إغلاق سفارة بلاده في طهران موقّتًا أمام "خطورة الوضع الرّاهن"، نتيجة المواجهة العسكريّة بين إسرائيل.
وأوضح في تصريح صحافي، على هامش نقاش برلماني، أنّه "سيتمّ الانتقال إلى دولة أخرى لدينا فيها سفارة، وسيُعاد فتح السّفارة في أقرب وقت". وقد اتُخذ القرار عقب إجلاء آخر سبعة برتغاليّين من إيران الثّلثاء، وفق رانغيل، بعد إجلاء خمسة آخرين الأحد الماضي.
وفي إسرائيل، تجري عمليّة إجلاء رعايا برتغاليّين استجابةً لـ130 طلبًا قُدّمت إلى الحكومة البرتغاليّة، وأوضح رانغيل الإثنين الماضي، أنّ "نسبةً كبيرةً من تلك الطّلبات تتعلّق بمواطنين عابرين أو سيّاح أو عمّال لم يتمكّنوا من السّفر جوًّا".
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