"حماس": ندعم حق إيران بالدفاع عن نفسها ونحذر من خطورة تورط أميركا مباشرة بالعدوان عليها

أعربت حركة "​حماس​"، عن "إدانتنا الشّديدة للتّهديدات الأميركيّة، ورفضنا المطلق لاستمرار العدوان الصّهيوني على ​إيران​، بما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسّلم في الإقليم والعالم"، مشيرةً إلى أنّ "التّصريحات الصّهيونيّة الّتي تزعم أنّ "لا مدن آمنة من إسرائيل في الشّرق الأوسط"، تعبّر عن عقليّة استعماريّة متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانيّة تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها".

وحذّرت في بيان، من "خطورة التورّط الأميركي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران"، محمّلةً واشنطن وتل أبيب "المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات التّصعيد ضدّ إيران وفي المنطقة". وأكّدت "وقوفنا إلى جانب إيران وشعبها، ودعمنا حقّها المشروع في الدّفاع عن نفسها وسيادتها الوطنيّة".

ودع "حماس"، الدّول العربيّة والإسلاميّة إلى "اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصّهيونيّة، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حمايةً لأمن المنطقة ومصالحها".