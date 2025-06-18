"التقدمي" نوه بخطوة وزير الأشغال تركيب أجهزة كشف متطورة في مطار بيروت

نوّه "الحزب التقدمي الاشتراكي" بـ"الخطوة المتقدّمة الّتي اتّخذها وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، بتركيب أجهزة كشف متطوّرة (سكانر) في مطار بيروت الدولي، ما يزيد من فعاليّة الأمن بالنّسبة للمسافرين القادمين والمغادرين على السّواء، ويعزّز إجراءات السّلامة العامّة في هذا المرفق الحيوي".
وثمّن في بيان، هذه الخطوة، مؤكّدًا أهميّة "تعزيز إجراءات الأمن والسّلامة العامّة في نقاط العبور كافّة في لبنان، لمكافحة التّهريب على مختلف أنواعه، ويعزّز من واردات الدّولة ويؤكّد سلطتها وسيادتها على المرافق العامّة".
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