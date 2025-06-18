وكالة "فارس": القوات الإيرانية استهدفت قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل

أفادت وكالة "فارس" الإيرانيّة، بأنّ "القوّات الإيرانيّة استهدفت قاعدة ميرون الجوّيّة شمالي إسرائيل".

وكانت قد أشارت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنّ "موجةً جديدةً من الهجمات الصّاروخيّة الإيرانيّة ضدّ الكيان الصّهيوني، نُفّذت قبل دقائق".

بدورها، لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، إلى "أنباء أوّليّة عن سقوط عدد من الصّواريخ في مواقع بمدن إسرائيليّة مختلفة".