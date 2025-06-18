أعلن القائم بأعمال حاكم بهارستان وسط إيران مراد مرادي، إحباط واحدة من أبرز العمليّات الأمنيّة في البلاد، واعتقال فريق إرهابي مرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي، كان يخطّط لتنفيذ هجوم انتحاري واسع النّطاق في مناطق مكتظّة بالسّكان داخل المحافظة.
وأوضح في تصريح، أنّ "الفريق الإرهابي تمّ رصده ومتابعته بدقّة من قبل أجهزة الأمن، وكان قد دخل المدينة بواسطة شاحنة "نيسان" محمَّلة بمواد متفجّرة وتجهيزات متطوّرة، قبل أن يتمّ توقيفه في الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أنّ "خلال تفتيش السّيّارة، عُثر على كميّات كبيرة من المتفجّرات وطائرات مسيّرة مزوّدة بأنظمة استهداف وأسلحة قتاليّة متقدّمة، وأجهزة اتصال متطوّرة وأنظمة تحكّم عن بُعد".
وأشار مرادي إلى أنّ "الهدف من هذه التّجهيزات كان تنفيذ عمليّات انتحاريّة في أماكن مزدحمة، بهدف نشر الذّعر وزعزعة الأمن الدّاخلي"، مؤكّدًا أنّ "الوضع الأمني في بهارستان مستقر وتحت السّيطرة الكاملة، وعلى أعداء إيران أن يعلموا أنّ أي تحرّك تخريبي سيتم سحقه في مهده".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم بهارستان الإيرانية: اعتقال فريق إرهابي مرتبط بـ"الموساد" كان يخطط لتنفيذ عمليات انتحارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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