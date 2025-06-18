الجيش الإسرائيلي أفرج عن راعٍ بعد احتجازه في موقع رويسات العلم

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ أفرج عن الرّاعي "م. غ"، بعد احتجازه لنحو ساعة في موقع رويسات العلم". وكانت قد أفادت قناة "المنار" عصر اليوم، بأنّ "قوّة مشاة إسرائيليّة تقدّمت إلى شرق بلدة كفرشوبا- قضاء حاصبيا، واختطفت الرّاعي "م. ق. غ" البالغ 75 عامًا، أثناء رعيه قطيع الماعز".

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