السودان.. تحذير أممي من العواقب المدمرة للنزاع

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أمس، من تصاعد الحرب الأهلية وما ينتج عنه من عواقب مدمرة لعدد لا يحصى من المدنيين العالقين وسط النزاع، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حظر على الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وذكرت البعثة، في مؤتمر صحفي عقدته على جانب أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها وثقت استخداماً متزايداً للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة وحصاراً على المستشفيات والمرافق الطبية، إضافة إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب.

وفي هذا السياق، دعا رئيس البعثة محمد عثمان جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ واجباتها القانونية، لا سيما حظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 والقرارات اللاحقة.

وتزامناً مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتدني خدمات الرعاية الصحية، يشهد السودان حالياً موجة خطيرة من تفشي مرض «الكوليرا»، حيث امتد الوباء ليشمل 6 ولايات.

وأوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن ما يجري في السودان من تفاقم للأزمات الإنسانية، لا سيما انتشار مرض «الكوليرا»، يكشف عن انهيار تام في وظيفة الدولة، إذ تتخلى «سلطة بورتسودان» يوماً بعد يوم عن مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين ورعايتهم اجتماعياً وصحياً.

وذكر الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإهمال الطبي وغياب الإجراءات الوقائية يُعبّران عن فشل ذريع في أبسط أشكال الحوكمة، ويجعلان «سلطة بورتسودان»، طرفاً مباشراً في معاناة الناس، إضافة إلى مسؤوليتها عن التهديد الوجودي الذي يواجهه المدنيون السودانيون.

في السياق، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن تفشي «الكوليرا» يضيف طبقة جديدة من المعاناة على كاهل السودانيين المنهكين من تداعيات الحرب، معتبرة أن تفشي الوباء بمعدلات كبيرة يُعد مأساة إنسانية مركّبة، في ظل معاناة ملايين الأشخاص الذين يعيشون ظروفاً صعبة بسبب نقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحديث عن تفشي «الكوليرا» في السودان ليس مجرد أرقام إصابات أو وفيات، بل هو تجسيد حيّ لمعاناة أناس يعيشون تحت ضغط مستمر، بين الخوف من المرض وانعدام الوسائل البسيطة للوقاية.