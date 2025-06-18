تحذير أوروبي من اتساع الصراع حال تورط أميركا في الصراع بين إيران وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وام)

حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن التدخل العسكري الأميركي في الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل يهدد بالانتشار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي حديثها إلى الصحفيين بعد مكالمة فيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت كايا كالاس: «إنه من الواضح للجميع أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير قنبلة نووية، لكن الدبلوماسية بدلاً من القوة هي أفضل طريقة لمنعها». وقالت كالاس إنه عندما يتعلق الأمر بتدخل الولايات المتحدة، فإن ذلك سيجر المنطقة بالتأكيد إلى صراع أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد.

وقالت كالاس إنها أجرت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أكد أنه ليس من مصلحتهم أيضاً الانجرار إلى هذا الصراع.

ووفقاً لكالاس، فإن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع إيران وإسرائيل للمساعدة في تهدئة التوترات؛ لأن استقرار المنطقة هو مصلحة الجميع.

وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدماً في خفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من 60 دولاراً، خاصة بالنظر إلى التوترات في الشرق الأوسط».