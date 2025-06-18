أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، إلى "أنباء أوّليّة عن سقوط عدد من الصّواريخ في مواقع بمدن إسرائيليّة مختلفة".
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "قيادة الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة أصدرت تعليمات بإمكانيّة مغادرة المنطقة المحميّة".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت، "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".
فيما أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، عن "تقديرات بشنّ إيران هجومًا بـ20 صاروخًا على إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صواريخ أطلقتها إيران في مواقع إسرائيلية والسماح للسكان بالخروج من الملاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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