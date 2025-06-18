"أكسيوس": ترامب تحدث هاتفيًا مع نتانياهو

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب تحدّث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو". بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ "المحادثة بينهما جاءت قبل مشاورات ترامب مع فريق الأمن القومي".

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