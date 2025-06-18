هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بشن إيران هجومًا بـ20 صاروخا على إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، عن "تقديرات بشنّ ​إيران​ هجومًا بـ20 صاروخًا على إسرائيل"، وسط دوي صفارات الإنذار في مختلف أرجاء إسرائيل.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي منذ وقت قصير، "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".