أعلن الجيش الإسرائيلي "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثّلثاء، أنّ "في ردٍّ على العدوان الوقح الّذي ارتكبه الكيان الصّهيوني ضدّ أراضي إيران، قام مقاتلو القوّة الجوفضائيّة للحرس الثّوري، وفي إطار الموجة العاشرة من عمليّة "الوعد الصّادق 3"، بتخطيط وتنفيذ عمليّة "تأثير"، حيث تم استهداف القواعد الجوّيّة الّتي انطلقت منها هذا الاعتداء"، مؤكّدًا أنّ "هذه الهجمات ستتواصل بشكل مستمر، معقّد، متعدّد الطّبقات، وتدريجي".
وكانت قد أفادت وكالة "تسنيم" بأنّ "الموجة العاشرة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، أطلقتها القوّة الجوفضائيّة التّابعة للحرس الثّوري، ضدّ أهداف في إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران ومنظوماتنا الدفاعية تعمل على اعتراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.