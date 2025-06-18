الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران ومنظوماتنا الدفاعية تعمل على اعتراضها

أعلن الجيش الإسرائيلي "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من ​إيران​ باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثّلثاء، أنّ "في ردٍّ على العدوان الوقح الّذي ارتكبه الكيان الصّهيوني ضدّ أراضي إيران، قام مقاتلو القوّة الجوفضائيّة للحرس الثّوري، وفي إطار الموجة العاشرة من عمليّة "الوعد الصّادق 3"، بتخطيط وتنفيذ عمليّة "تأثير"، حيث تم استهداف القواعد الجوّيّة الّتي انطلقت منها هذا الاعتداء"، مؤكّدًا أنّ "هذه الهجمات ستتواصل بشكل مستمر، معقّد، متعدّد الطّبقات، وتدريجي".

وكانت قد أفادت وكالة "تسنيم" بأنّ "الموجة العاشرة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، أطلقتها القوّة الجوفضائيّة التّابعة للحرس الثّوري، ضدّ أهداف في إسرائيل".