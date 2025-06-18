منظمة الصحة: النظام الصحي بغزة على حافة الانهيار بسبب عدم إدخال الوقود لأكثر من 100 يوم

لفت ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ريك بيبركورن، إلى أنّ "الوقود لم يدخل إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، وتم رفض محاولات جلب مخزونات من مناطق الإخلاء"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر يدفع النظام الصحي إلى حافة الانهيار، عندما يُضاف إلى النّقص الحادّ في الإمدادات".
وأشار إلى أنّ "17 فقط من 36 مستشفى في غزة تعمل حاليًّا بالحد الأدنى أو بشكل جزئي. ويبلغ إجمالي عدد الأسرّة فيها نحو 1500 سرير، أي أقل بنحو 45 في المئة ممّا كانت عليه قبل بدء النّزاع"، مبيّنًا أنّ "جميع المستشفيات ومراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة في شمال غزة، أصبحت خارج الخدمة".
وأوضح بيبركورن الّذي كان يتحدّث من القدس، أنّ "المستشفيات الـ17 الّتي تعمل بشكل جزئي والمستشفيات الميدانيّة السبعة، بالكاد تعمل بالحد الأدنى من الوقود اليومي، مؤكّدًا أنّه "لن يبقَ لها أي وقود قريبًا"، مركّزًا على أنّ "من دون وقود، فإنّ جميع مستويات الرعاية ستتوقّف، ما يؤدّي إلى المزيد من الوفيّات والمعاناة الّتي من الممكن تفاديها".
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