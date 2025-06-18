"الجزيرة": ويتكوف ورئيس هيئة الأركان الأميركية غادرا البيت الأبيض بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "مبعوث الرّئيس الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس هيئة الأركان الأميركيّة، غادرا ​البيت الأبيض​ بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي". وقبل بعض الوقت، أعلن البيت الأبيض "انتهاء اجتماع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بمجلس الأمن القومي" الّذي خُصّص لمناقشة الحرب بين إيران وإسرائيل. بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "تقديرات في إسرائيل بأنّ الولايات المتحدة الأميركية ستنضمّ إلى الحرب ضدّ إيران هذه اللّيلة".

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