ماكرون: دور الولايات المتحدة أساسي لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن إيران

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون٬ الى ان "دور الولايات المتحدة أساسي لإحياء الجهود ال​دبلوماسية​ بشأن إيران"٬ محذرا من أن "محاولة تغيير النظام في إيران قد تؤدي الى فوضى".

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