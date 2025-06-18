الخارجية الروسية: هجمات إسرائيل على المنشآت في إيران غير قانونية وتدفع نحو كارثة نووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "​هجمات إسرائيل​ على المنشآت النووية السلمية في إيران غير قانونية وتدفع نحو كارثة نووية، وهذه الإجراءات لا تحظى بدعم سوى من الدول التي تشارك فيها فعليا".

واشارت في بيان٬ الى ان "التصعيد الحالي للنزاع الإيراني الإسرائيلي يشكل مخاطر لتفاقم عدم الاستقرار في عموم المنطقة، ولاسيما في الدول المجاورة لإسرائيل وإيران"٬ مشددة على أن "الرد الحازم والرافض للتنازلات من جانب غالبية دول العالم على الضربات الإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية، بما فيها البنية التحتية النووية، إلى جانب نتائج اجتماع مجلس الأمن الطارئ في 13 حزيران والدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16حزيران، تثبت أن المسار الهجومي والإجراءات التخريبية للقيادة الإسرائيلية لا تجد تفهما ودعما إلا من تلك الدول التي تشارك فيها فعليا وتتحرك بدوافع آنية".

وأضافت "هذه الدول "المتعاطفة" هي التي فرضت على إدارة الوكالة إعداد "تقييم شامل" ملتبس للبرنامج النووي الإيراني، حيث تم استغلال ثغراته لـ"تمرير" قرار مجلس المحافظين المنحاز ضد إيران في 12 حزيران، والذي مهد الطريق لإسرائيل وأدى إلى المأساة. ومن الواضح أن محاولات المعسكر الغربي للتلاعب بالنظام العالمي لعدم الانتشار النووي واستغلاله لتسوية الحسابات السياسية مع الدول غير المرغوب فيها، تكلف المجتمع الدولي ثمنا باهظا وهي أمر غير مقبول على الإطلاق".