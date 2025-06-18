شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. أبرز العمليات الإرهابية فى سيناء أثناء اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

انتشر الإرهاب في كافة أنحاء الدولة خلال تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم وبث الذعر في نفوس المواطنين فور الإطاحة بهم، ولعل سيناء كانت من أكثر المناطق التي شهدت عمليات إرهابية، وفى السطور التالية نوضح أبرز العمليات الإرهابية في سيناء أثناء اعتصام رابعة العدوية.

حريق نقطة الإطفاء الرئيسية فى مدينة العريش، مقر شرطة الحماية المدنية، فى الرابع عشر أغسطس 2013.

أصيب نقيب شرطة من قوة الكمين الأمنى، الواقع بالقرب من مطار العريش الجوى بشمال سيناء بطلق نارى من مجهولين فى مطلع يوليو 2013.

هاجم مسلحون مجهولون، كمين الخروبة بالشيخ زويد فى شمال سيناء، فى السادس من يوليو 2013

شن مسلحون هجوما على كمين الميدان بالمدخل الغربى لمدينة العريش، فى العاشر من يوليو 2013

استشهد مقدم شرطة وأصيب مجند فى هجوم مسلحين مجهولين على مدرعة شرطة على ساحل البحر بالعريش، فى الثانى عشر يوليو 2013.

هاجم إرهابيون أفراد القوات المسلحة، المكلفين بحماية كمين محطة كهرباء الواحسى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، فى الرابع عشر من يوليو 2013

أطلق مسلحون قذيفة “آر بى جي” على أتوبيس، مصنع عمال “أسمنت سيناء”، ما أسفر عن استشهاد شخصين و15 مصابا، فى الخامس عشر من يوليو 2013

شن إرهابيون هجوما على كمين أمنى بحى العبور بالعريش، أسفر عن استشهاد أمين شرطة بقوات الأمن المركزى، فى الثامن عشر من يوليو 2013.

هاجم مسلحون كمين “أبوسكر” بالقرب من مطار العريش الدولى، فى الحادى والعشرين يوليو 2013.

شنت مجموعات مسلحة هجوما عنيفا على عدة كمائن أمنية فى العريش والشيخ زويد فى نفس التوقيت، فى الثالث والعشرين من يوليو 2013.

هناك جملة من العمليات الإرهابية التى شنها مسلحون على قسم شرطة ثانٍ العريش مرتين، فى السابع والعشرين من يوليو 2013، وبعد 3 أيام، استهدف آخرون قوة الدفاع المدنى، بوسط مدينة العريش

حيث هاجم مسلحون، أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائرى جنوب حى المساعيد بمدينة العريش، فى السابع من أغسطس 2013.

قامت عناصر تنتمى لجماعات الإرهابية، بإعدام 25 جندى أمن مركزى فى رفح، فى التاسع عشر من أغسطس 2013. والجدير بالذكر أن الإرهابى “محمد البلتاجي” القيادى الإخوان، صرح بأن العمليات الإرهابية ستتوقف فى سيناء فى حال عودة مرسى للحكم وتراجع السيسى عن موقفه، ما يمثل اعتراف بمسؤولية الإخوان عن الإرهاب فى سيناء.

