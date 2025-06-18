شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يدعو لانعقاد عاجل لمجلس الأمن القومي وسط تصاعد التهديدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وما يصاحبها من إرهاصات لتدخل مباشر من بعض القوى العظمى، تطرح تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وهو ما تتأثر به الدول والمجتمعات في المنطقة، بما في ذلك مصر وشعبها.

وأضاف موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تطورات الأوضاع تستوجب دعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد العاجل، استنادًا إلى المادة 205 من الدستور، التي تُحمّله مسؤولية التعامل مع التهديدات التي تمس أمن البلاد داخليًا وخارجيًا، وتحديد مصادر الأخطار والإجراءات اللازمة للتصدي لها.

وشدد على ضرورة قيام مؤسسات الدولة المختصة بتقدير الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان أمن واستقرار الوطن، في ظل واقع إقليمي بالغ الاضطراب.