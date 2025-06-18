شكرا لقرائتكم خبر عن خلال افتتاح "باريس للطيران 55" رئيس مصر للطيران يلتقى كبرى شركات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران في معرض باريس الجوي والذي انطلقت فاعلياته يوم الأثنين الموافق 16 يونيو ويستمر حتي 22 يونيو بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 48 دولة، من قطاعات مختلفة منها الطيران المدني، الدفاع، الفضاء، المحركات والخدمات الجوية.

وعلى هامش فعاليات المعرض ، التقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالسيد/ حسين دباس، المدير العام للمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "إمبراير" البرازيلية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الطائرات التجارية والإقليمية، وبالسيد/ ستيفان هانيمان، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق بالشركة.

وخلال اللقاء تم استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة من حلول تكنولوجية وتقنيات حديثه في مجال صناعة الطائرات، بما في ذلك الطرازات الجديدة التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية العالية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

كما التقي الطيار أحمد عادل، ستيف تاونيند، الرئيس التنفيذي لشركة الإيجارBOC ، و مارك كريج، نائب الرئيس الأول لتأجير ومبيعات الطائرات، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المحتملة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم خطط النمو والتوسع لكل من مصر للطيران والشركه في الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد متصل، إجتمع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مع وفد شركة SAFRAN والذى ضم وليد الجوز مع النائب الأول للرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا، و كريستوف أكولاس الرئيس التنفيذي لتطوير شركات الطيران ومؤجرى الطائرات،و بيير ديلبريل الرئيس التنفيذي لشركة SAFRAN مصر، حيث حرص الطيار أحمد عادل على تعزيز الثقة والشراكة مع شركة Safran ، حيث أكد مسؤلو الشركة على التزامهم بتلبية احتياجات مصر للطيران وتعزيز خدمات صيانة المحركات.

وتابع الطيار/ أحمد عادل لقائاته مع تيد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة Avilease احدى شركات الإيجار وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين وكذا مناقشة الخطط الـمستقبلية خلال الفترة القادمة.

وخلال فاعليات المعرض، صرح الطيار أحمد عادل "أن معرض باريس للطيران 2025 يمثل منصة عالمية هامة تجمع كبار الشركاء في صناعة النقل الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتعد فرصة جيدة لعقد اللقاءات المثمرة مع الشركات المصنعة للطائرات والمحركات ومزودي الخدمة وشركات تأجير الطائرات الرائدة في السوق العالمية لبحث أليات التعاون المشترك وهذا ما يتوافق مع رؤيتنا المستقبلية للتطوير وتحقيق النمو المستدام".