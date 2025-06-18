شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالنواب تناقش عدم استغلال 55 مليار جنيه لتطوير منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تحويل الرى التقليدى إلى الرى الحديث وخطة الدولة نحو ترشيد استهلاك مياه الرى.

واستعرض النائب الطلب قائلا: "هناك ضعف فى معدل تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث منذ العام 2020 رغم إدراج حوالى 55.5 مليار جنيه لهذا الهدف".



وأشار الديب، إلى أن التطوير فى هذا المجال يوفر مياه الرى ويزيد الإنتاجية بنسبة 30% ويوفر فى مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات.

وعقب محمد إبراهيم عبد الجواد، رئيس قطاع تطوير الرى، موضحا صدور توجيه رئاسى باستكمال مشروعات التحول للرى الحديث وإعداد بروتوكول جديد يراعى التغير فى الأسعار.

وتابع: "تم البدء فى التنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير المساحات المزروعة من قصب السكر، وإعداد ثلاث مواصفات فنية يختار المزارعين من بينها الأسعار المختلفة، ويتم إعداد برامج توعوية للمزارعين بأهمية وفوائد تطوير الرى، وإنشاء حقول إرشادية للمشاهدة على أرض الواقع للتغلب على رفض بعض المزارعين فكرة التطوير.

وأوصت اللجنة، الإسراع فى إصدار بروتوكول تطوير الرى لما له من آثار إيجابية على زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان، وتوفير المياه خصوصًا فى ظل ندرتها فى الوقت الحال.