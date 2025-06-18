شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب: نضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وتحرص على تنفيذ العديد من المشروعات الشبابية بها، مؤكدا أن محافظات الصعيد أولوية، وقامت الوزارة مؤخرا بحضور وزير الشباب افتتاح مراكز شباب بحلايب وشلاتين، وعدد من المنشآت بمحافظة أسوان تكلفت ما يقرب من 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن التقاعس فى عدم البدء فى استاد نجع حمادي الرياضي بمحافظة قنا.

وأوضح الدكتور محمد عساف أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة وزير الشباب إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من مراكز الشباب بها، مؤكدا أن الوزارة أقامت أكبر عدد من الملاعب القانونية في محافظة قنا، فضلا عن إنشاء حمام سباحة بتكلفة 80 مليون جنيه.

وفيما يخص طلب إحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 بتخصيص الموقع محل الأعمال بمساحة 16276 م2 بجوار العمارات السكنية بشارع عبد السلام عارف بمدينة نجع حمادي بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة الاستاد الرياضي بمدينة نجع حمادي عليها.

وأضاف أن المديرية خاطبت ديوان عام محافظة قنا بكتابها رقم 134 المؤرخ في 5/12/2023 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة 16276 م2 لإقامة استاد رياضي بنجع حمادي، ليكون التخصيص لإقامة (ملعب قانوني – منشآت رياضية – حمام سباحة تدريبي – صالة مغطاة) بمركز شباب مدينة نجع حمادي على ذات المساحة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لم تتم موافاة المديرية بما تم بشأن الانتهاء من التعديل لقرار التخصيص أو الانتهاء إلى الإبقاء على قرار التخصيص المنوه عنه والصادر بإقامة ستاد رياضي بنجع حمادي.

وأوصت اللجنة التزام محافظة الإسماعيلية بتوفير مساحة مناسبة لإنشاء نادي أبو خليفة بدلا من المساحة السابقة للنادي والتي تم إزالتها من قبل المحافظة.