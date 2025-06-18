شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: نعمل وفق رؤية واضحة لتمكين الكوادر الحزبية من خوض الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الاتحاد اجتماعًا موسّعًا ضمّ الأمانة العامة، المكتب السياسي، لجنة الانتخابات، وأمناء المحافظات، برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، وبمشاركة النائب الأول محمد ناجح الشورى – أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات، ومحمد أبو شامة الأمين العام، ومحمد أمين نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة هالة عمر أمينة المرأة.

وجاء الاجتماع في سياق الاستعداد المكثف للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتزامنًا مع المرحلة النهائية لفرز ملفات المرشحين المقدّمة من أمانات الحزب على مستوى الجمهورية.

وأصدر الحزب عدد من القرارات التنظيمية شملت ما يلي:

1. تعيين الدكتورة نجوى الأباصيري مساعدًا لرئيس الحزب.

2. تعيين المهندسة صابرين أمينًا عامًا لأمانة التخطيط العمراني.

3. تصعيد الدكتورة ماجدة الهلباوي إلى أمين عام قطاع غرب الدلتا (مع احتفاظها بمنصبها كأمينة الإسكندرية).

4. تصعيد محمد قطب إلى أمين العمل الجماهيري على مستوى الجمهورية.

5. تصعيد الدكتور محمد رياض إلى أمين أمانة التدريب والتثقيف (مع احتفاظه بمنصبه كمساعد أمانة الدقهلية).

6. تعيين جميلة زكي أمينة للعلاقات الخارجية.

من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تمكين الكوادر الحزبية المؤهلة لخوض الاستحقاق الانتخابي بكفاءة، مشددا على أن الحزب سيمضي بخطى واثقة نحو تقديم مرشحين يمثلون نبض الشارع المصري ويعبرون عن مصالحه بجدية ومسؤولية.