وزير الخارجية الأردني ومسؤولة أوروبية يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي أمس، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الجهود المبذولة لخفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكد الجانبان خلال الاتصال، أولوية العمل من أجل إنهاء التصعيد، وإيجاد مسار سريع للعودة للمفاوضات الدبلوماسية للتوصل لاتفاق حول ملف إيران النووي.
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