أكسيوس عن مصدرين أميركيين: ترامب يجتمع الآن مع فريق الأمن القومي بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران

افاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أميركيين، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ يجتمع الآن مع فريق ​الأمن القومي​ بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يزال غير مقتنع بفكرة تغيير النظام في إيران التي يؤيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​"، وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وفي تعليق على التقارير السابقة التي تحدثت عن معارضة ترامب لاغتيال المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​، لخّص أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الموقف قائلاً بحسب "أكسيوس": "إنه آية الله الذي تعرفه مقابل آية الله الذي لا تعرفه"، في إشارة إلى التوصيف الديني للسيد الخامنئي.

وفي وقت سابق، أشار ترامب​، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في ​إيران​ وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".