القناة 12: شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إكسبريس تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 تشرين الأول

افادت القناة 12، بأن "شركة الطيران الإسبانية ​إيبيريا إكسبريس​ تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 تشرين الاول".

وكانت قد اعلنت شركة ​طيران العال​ الإسرائيلية عن "قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج".

وفي وقت سابق، أمس، اشارت صحيفة "هآرتس" ال​اسرائيل​ية الى ان الإسرائيليين وأجانب يفرون عبر اليخوت إلى قبرص"، لافتة الى ان "مئات الأشخاص يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات".

وذكرت "هآرتس" في تقرير لها، ان "يخوتا صغيرة بدأت رحلات لنقل مجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص من موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان".

واوضحت الصحيفة ان "معظم المسافرين لا يعيشون بإسرائيل ويريدون مغادرتها، وقليلون يعترفون أنهم يفرون من صواريخ إيران".