كاتس: كل بنية تحتية إدارية تابعة للنظام الإيراني تختلط مع البنية العسكرية هدف لنا

أشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تساعدنا في الدفاع عن أرضنا ولا تشارك في هجماتنا على ​إيران​"، وقال "دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز ونعمل على تدمير كل البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني".

وذكر في تصريح صحفي أنّ "كل محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني سترد عليها إسرائيل"، مضيفًا "كل بنية تحتية إدارية تابعة للنظام الإيراني تختلط مع البنية العسكرية هدف لنا"، وقال: "لا نريد احتلال إيران ولا إسقاط النظام فيها بل إزالة التهديدات"، مشيرًا إلى أنّ "منشأة إيران النووية في فوردو سيتم التعامل معها بالتأكيد".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران والردود العسكرية الإيرانية عليها، حيث أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني اللواء أمير كيومرث حيدري، أنّ الهجمات ستشتد على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني خلال الساعات المقبلة"، وذلك في إطار الرد الإيراني على الحرب ال​إسرائيل​ية المستمرة.

ولفت، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "على العدو أن يعلم بأن موجة جديدة من الهجمات العنيفة التي تنفذها القوات المسلحة، وخصوصاً القوات البرية للجيش، قد بدأت باستخدام أسلحة متطورة وحديثة، وستزداد شدتها خلال الساعات المقبلة".

وأوضح حيدري أنّ "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نفذت أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة الانتحارية عمليات دقيقة واستهدفت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني ودمّرتها".

وأضاف "قد نجحت مئات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ذات القدرة العالية على التدمير والاستهداف الدقيق، في ضرب وتدمير مواقع وتسليحات استراتيجية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك تل أبيب وحيفا".