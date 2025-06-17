أعلنت مديريّة الأمن العام الأردني، "إطلاق صافرات الإنذار"، مشيرةً إلى أنّ "في ظلّ التّصعيد العسكري في الإقليم، ورصد أجسام طائرة في سماء الأردن، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النّوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظًا على السّلامة العامّة؛ واتباع الإرشادات الصّادرة عن الجهات المختصّة".
وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي منذ بعد الوقت، بـ"أنّه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظومات الدّفاع تعمل على اعتراض التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام الأردني: دوي صفارات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.