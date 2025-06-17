التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري ارتفع بسبب المخاطر قرب ميناء بندر عباس ومضيق هرمز

اعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أن "التهديد البحري ارتفع بسبب المخاطر قرب ميناء بندر عباس ومضيق هرمز"، لافتة الى ان "مستوى التهديد الإقليمي لا يزال كبيرا خلال الضربات الإيرانية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت شركة "أمبري" البريطانية، عن "تقارير بزيادة التشويش الإلكتروني في منطقة الخليج و​مضيق هرمز​".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة التجارة البحرية البريطانية، تأكيدها انه "تلقينا تقارير عن زيادة ​التدخل الإلكتروني​ في مياه الخليج ومضيق هرمز".