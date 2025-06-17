أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أننا "نحذر المرشد الإيراني علي خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".
وقال كاتس، "تذكروا ما حدث للدكتاتور في دولة مجاورة لإيران بعدما سلك هذا المسار ضد إسرائيل"، في إشراة الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتابع "أدعو سكان طهران إلى إخلاء مناطقهم وفقا لتعليمات الجيش الإسرائيلي".
شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لـ "ABC"، على اننا لا نستبعد اغتيال المرشد الايراني السيد علي خامنئي. واكد بان اغتيال خامنئي لن يصعّد الصراع مع إيران، بل سينهيه، وإسرائيل ستفعل ما ينبغي فعله.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتس دعا سكان طهران إلى إخلاء مناطقهم: نحذر خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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