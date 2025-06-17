غادر الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ بكين لحضور النسخة الثانية من ​قمة الصين​-​آسيا الوسطى​ في أستانا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. ويضم الوفد المرافق للرئيس الصيني كلا من عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني غادر بكين لحضور النسخة الثانية من قمة الصين-آسيا الوسطى في أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.