بري بحث مع قبلان تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية

إستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​، حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. كما استقبل رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ يوسف دعموش.

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