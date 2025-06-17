إلغاء إجازات الأطباء والممرضين وتمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن "إلغاء إجازات الأطباء والممرضين والطلب منهم الحضور بشكل دائم في المراكز الصحية"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل الإيرانية عن "تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة 2 من فجر الأربعاء".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".
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