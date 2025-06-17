إلغاء إجازات الأطباء والممرضين وتمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران

أعلنت وزارة الصحة ال​إيران​ية، عن "إلغاء إجازات الأطباء والممرضين والطلب منهم الحضور بشكل دائم في المراكز الصحية"، وذلك في ظل استمرار الحرب ال​إسرائيل​ية على إيران.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل الإيرانية عن "تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة 2 من فجر الأربعاء".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في ​إيران​ وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".