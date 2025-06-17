الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية

اعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "سقوط 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي "أنّه رصد إطلاق صواريخ من ​إيران​ باتجاه إسرائيل، ومنظومات الدّفاع تعمل على اعتراض التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه "تمّ رصد أقل من 10 صواريخ في الدّفعة الحاليّة"، فيما أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بـ"دوي صفّارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل".