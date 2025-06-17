الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز الاستخبارات العسكرية ومركز تخطيط عمليات الاغتيال في تل أبيب

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، أنّ "في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية مؤثرة، رغم وجود أنظمة دفاع جوي متطورة جدًا، حيث استهدفوا مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المعروف بـ"آمان" ومركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرّ التابع للكيان الصهيوني (الموساد) في تل أبيب. ويشتعل هذا المركز حاليًا بالنيران".

في وقت سابق أفادت وكالة أنباء "فارس" ال​إيران​ية، عن أنباء بأن الموقع الذي اشتعلت فيه النيران نتيجة إصابته بصاروخ إيراني في هرتسيليا هو مركز لوجستي تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية للجيش ال​إسرائيل​ي". ونقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام ​إسرائيل​ية، إشارتها إلى أنّ "الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا".

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري الإيراني​​، في البيان رقم ستة لعملية "الوعد الصادق 3" ردًا على الهجمات ال​إسرائيل​ية، أنّه "قبل لحظات بدأت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، بقوة وضراوة أكبر من السابق"، وذلك في الإشارة إلى الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.