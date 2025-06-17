شركة طيران العال الإسرائيلية: قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج

اعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية عن "قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج".
وفي وقت سابق، أمس، اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى ان الإسرائيليين وأجانب يفرون عبر اليخوت إلى قبرص"، لافتة الى ان "مئات الأشخاص يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات".
وذكرت "هآرتس" في تقرير لها، ان "يخوتا صغيرة بدأت رحلات لنقل مجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص من موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان".
واوضحت الصحيفة ان "معظم المسافرين لا يعيشون بإسرائيل ويريدون مغادرتها، وقليلون يعترفون أنهم يفرون من صواريخ إيران".
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