عراقجي: الشعب الإيراني سيدافع عن نفسه بكل قوة حيال العدوان الوحشي الصهيوني

حذّر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، من "مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين"، وذلك مع استمرار الحرب ال​إسرائيل​ية على إيران.

وشدد على أنّ "شعبنا سيدافع عن نفسه بكل قوة حيال العدوان الوحشي الصهيوني"، وقال إنّ "استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في ​إيران​ وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".