"فارس": تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة نهاوند في محافظة همدان غربي إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس" ال​إيران​ية، عن "تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة نهاوند في محافظة همدان غربي إيران"، وذلك في إطار الحرب ال​إسرائيل​ية على إيران التي ترد على إسرائيل بموجات من الصواريخ والمسيّرات.

وفي وقت سابق، أشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تساعدنا في الدفاع عن أرضنا ولا تشارك في هجماتنا على ​إيران​"، وقال "دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز ونعمل على تدمير كل البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني".

وذكر في تصريح صحفي أنّ "كل محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني سترد عليها إسرائيل"، مضيفًا "كل بنية تحتية إدارية تابعة للنظام الإيراني تختلط مع البنية العسكرية هدف لنا"، وقال: "لا نريد احتلال إيران ولا إسقاط النظام فيها بل إزالة التهديدات"، مشيرًا إلى أنّ "منشأة إيران النووية في فوردو سيتم التعامل معها بالتأكيد".

وكان قد أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني اللواء أمير كيومرث حيدري، أنّ الهجمات ستشتد على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني خلال الساعات المقبلة"، وذلك في إطار الرد الإيراني على الحرب ال​إسرائيل​ية المستمرة.

ولفت، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "على العدو أن يعلم بأن موجة جديدة من الهجمات العنيفة التي تنفذها القوات المسلحة، وخصوصاً القوات البرية للجيش، قد بدأت باستخدام أسلحة متطورة وحديثة، وستزداد شدتها خلال الساعات المقبلة".