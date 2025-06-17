علمت "النشرة" من مصدر دبلوماسي غربي ان الاميركيين يتوجهون لإعلام ايران بخيارين: امّا فرض تسوية بين الايرانيين والاسرائيليين عبر إغلاق الملف النووي الإيراني بشكل كامل، و إمّا سيتدخل الاميركيون عسكرياً، لضرب مفاعل فوردو النووي الإيراني.
وقال المصدر ان اجتماع مجلس الامن القومي الاميركي يُعقد بناء على تلك القاعدة، لا غير. وهو ما استدعى من الرئيس الاميركي دونالد ترامب العودة من كندا إلى واشنطن بشكل سريع، بعد تعدد التقارير عن عدم قدرة إسرائيل على تحمل حرب طويلة المدى، نتيجة الخسائر التي تطالها، جراء الصواريخ الإيرانية، واستيعاب القيادة الإيرانية الخسائر التي وقعت في ايام الحرب الخمسة.
ومن هنا، تعددت تصريحات ترامب، بشكل لافت في الساعات الماضية، وسط ضغوط اسرائيلية كبيرة لادخال الولايات المتحدة في الحرب الجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"النشرة": تحرّك واشنطن ما بين فرض تسوية إيرانية - إسرائيلية … وضرب "فوردو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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