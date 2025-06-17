أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودة في برج أصيب بصاروخ إيراني في بات يام يوم الأحد"، في حين أشارت إلى أنّ "إعادة إعمار المنطقة التي تعرضت للهجوم الصاروخي في بات يام ستستغرق 5 سنوات".
وكانت قد تعرضت منطقة بات يام لهجوم صاروخي إيراني خلّف دمارا كبيرا وقتلى وجرحى في مناطق عدة، بينها تل أبيب وحيفا، في حين قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية حينها إن حصيلة الهجوم في ذلك اليوم ارتفعت إلى 10 قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إعادة إعمار المنطقة التي تعرضت للهجوم الصاروخي في بات يام ستستغرق 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.