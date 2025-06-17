القناة 12 الإسرائيلية: إعادة إعمار المنطقة التي تعرضت للهجوم الصاروخي في بات يام ستستغرق 5 سنوات

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، بأنّ "فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودة في برج أصيب بصاروخ ​إيران​ي في ​بات يام​ يوم الأحد"، في حين أشارت إلى أنّ "إعادة إعمار المنطقة التي تعرضت للهجوم الصاروخي في بات يام ستستغرق 5 سنوات".

وكانت قد تعرضت منطقة بات يام لهجوم صاروخي إيراني خلّف دمارا كبيرا وقتلى وجرحى في مناطق عدة، بينها تل أبيب وحيفا، في حين قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية حينها إن حصيلة الهجوم في ذلك اليوم ارتفعت إلى 10 قتلى.