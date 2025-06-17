الجيش الإسرائيلي: لم يتم حتى الآن رصد أي إطلاق صواريخ من إيران

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّه "لم يتم حتى الآن رصد أي إطلاق صواريخ من ​إيران​ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك خلافًا للتقارير"، التي تحدثت عن رصد استعدادات لإطلاق الصواريخ في إطار الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني اللواء أمير كيومرث حيدري، أنّ الهجمات ستشتد على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني خلال الساعات المقبلة"، وذلك في إطار الرد الإيراني على الحرب ال​إسرائيل​ية المستمرة.

ولفت، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "على العدو أن يعلم بأن موجة جديدة من الهجمات العنيفة التي تنفذها القوات المسلحة، وخصوصاً القوات البرية للجيش، قد بدأت باستخدام أسلحة متطورة وحديثة، وستزداد شدتها خلال الساعات المقبلة".