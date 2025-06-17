نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال غير مقتنع بفكرة تغيير النظام في إيران التي يؤيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وفي تعليق على التقارير السابقة التي تحدثت عن معارضة ترامب لاغتيال المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، لخّص أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الموقف قائلاً بحسب "أكسيوس": "إنه آية الله الذي تعرفه مقابل آية الله الذي لا تعرفه"، في إشارة إلى التوصيف الديني للسيد الخامنئي.
وأضاف المسؤول الأميركي محذرًا: "لكن هذا لا يعني أن ترامب لن يقرر فجأة تنفيذ عمل ضخم ومباغت".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: ترامب لا يزال غير مقتنع بفكرة تغيير النظام في إيران التي يؤيدها نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.