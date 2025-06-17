الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر ولا نرى رغبة إسرائيلية بالانتقال إلى وساطة

أعلن الكرملين أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر ويتجه نحو مزيد من التصعيد، مشيراً إلى ""أننا لا نرى رغبة لدى إسرائيل في الانتقال لوساطة أو البحث عن مسار يفضي إلى تسوية مع إيران".
كما أفاد الكرملين بأن روسيا تتيح لرعاياها فرصة الإجلاء من إيران عبر أذربيجان.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
وكان قد حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من "مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران. وشدد على أنّ "شعبنا سيدافع عن نفسه بكل قوة حيال العدوان الوحشي الصهيوني"، وقال إنّ "استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".
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