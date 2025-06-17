وكالة الطاقة الذرية: حددنا عناصر إضافية تشير لتأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "حددنا عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز ال​إيران​ية"، وذلك جراء الهجمات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنّه "لا تغيير بشأن منشأتي أصفهان وفوردو في إيران".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران والردود العسكرية الإيرانية عليها، حيث أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني اللواء أمير كيومرث حيدري، أنّ الهجمات ستشتد على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني خلال الساعات المقبلة"، وذلك في إطار الرد الإيراني على الحرب ال​إسرائيل​ية المستمرة.

ولفت، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "على العدو أن يعلم بأن موجة جديدة من الهجمات العنيفة التي تنفذها القوات المسلحة، وخصوصاً القوات البرية للجيش، قد بدأت باستخدام أسلحة متطورة وحديثة، وستزداد شدتها خلال الساعات المقبلة".

وأشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تساعدنا في الدفاع عن أرضنا ولا تشارك في هجماتنا على ​إيران​"، وقال "دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز ونعمل على تدمير كل البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني".