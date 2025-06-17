"فيتش": توقعات سلبية بشأن التصنيف الائتماني لمنطقة الشرق الأوسط حال استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران

أفادت وكالة "​فيتش​" للتصنيف الائتماني، عن "توقعات سلبية بشأن التصنيف الائتماني لمنطقة الشرق الأوسط حال استمرار الحرب بين ​إسرائيل​ و​إيران​".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى "أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في ​إيران​ وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران".