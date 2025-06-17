الدفاع الإيرانية: استخدمنا أحد صواريخنا للمرة الأولى اليوم والصهاينة سيشهدون مزيدا من هذه المفاجآت

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع ال​إيران​ية، "أننا استخدمنا أحد صواريخنا للمرة الأولى في هجوم قواتنا المسلحة اليوم"، وذلك في تصريح نقلته وكالة "فارس"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأوضح أنّ "الصهاينة لم يتمكنوا من رصد أو اعتراض الصاروخ وسيشهدون مزيدا من هذه المفاجآت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، أنّ "في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية مؤثرة، رغم وجود أنظمة دفاع جوي متطورة جدًا، حيث استهدفوا مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المعروف بـ"آمان" ومركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرّ التابع للكيان الصهيوني (الموساد) في تل أبيب. ويشتعل هذا المركز حاليًا بالنيران".

في وقت سابق أفادت وكالة أنباء "فارس" ال​إيران​ية، عن أنباء بأن الموقع الذي اشتعلت فيه النيران نتيجة إصابته بصاروخ إيراني في هرتسيليا هو مركز لوجستي تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية للجيش ال​إسرائيل​ي". ونقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام ​إسرائيل​ية، إشارتها إلى أنّ "الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا".