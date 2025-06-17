"النشرة": سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي ​إسرائيل​ي في ​جنوب لبنان​.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "​صفارات الإنذار​ تدوي في الجولان بعد اشتباه بتسلل مسيّرة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​​إيران​​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.