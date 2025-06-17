"النشرة": سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في الجولان بعد اشتباه بتسلل مسيّرة".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
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