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"النشرة": سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي في جنوب لبنان

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"النشرة": سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سماع دوي ناجم عن صاروخ اعتراضي ​إسرائيل​ي في ​جنوب لبنان​.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "​صفارات الإنذار​ تدوي في الجولان بعد اشتباه بتسلل مسيّرة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​​إيران​​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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