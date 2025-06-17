كرامي اجتمعت مع مئات مديري المدارس الرسمية الذين نفذوا التقييم التشخيصي بمدارسهم: حققنا إنجازا وطنيا كبيرا

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​ إجتماعا موسعا عبر تطبيق "تيمز"، مع مئات مديري ​المدارس الرسمية​ الذين نفذوا التقييم التشخيصي في مدارسهم.

وتوجهت إليهم بكلمة، مشيرة الى انني "أود أن أشارككم اليوم إنه في شهر أيار 2025، استطعنا ان نحقق إنجازا وطنيا كبيرا، لم يحدث مثيل له في تاريخ التعليم الرسمي في لبنان: تقييم تشخيصي وطني شامل، طاول كل تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس الأساسي في كل المدارس الرسميّة"، معتبرة أن "هذا التقييم لم يكن امتحانا عاديا، بل خطوة تأسيسية لتشخيص ​الفاقد التعليمي​، ويستند إلى المعايير العالمية والمنهج اللبناني، ويسمح بأن نعرف أين نمتلك نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل تلميذ، تحديدًا باللغات والرياضيات".

وشددت كرامي على "أن هذا التقييم هو المرحلة الأولى فقط، فيما المرحلة الثانية ستشمل صفوف الحلقة الثالثة والتعليم الثانوي"، لافتة الى اننا "سوف نبدأ تحضير "جلسات تعريفية للمعلمين" بهذا النوع الجديد من التقييم والتقويم، الذي يرتكز إلى تصنيف التلاميذ بحسب مستوياتهم بدلا من الصفوف أو العلامات.وفي الوقت عينه فإن الوزارة، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء (CERD)، تعمل راهنا على تحليل مفصّل للنتائج على المستوى الوطني، لكي نحضّر برنامج تدخّل تربوي شامل وضخم، يستجيب للحاجات الحقيقية للمتعلمين . ونحن بصدد تأمين الدعم المالي لهذا البرنامج".

وذكرت، "كما سندرّب الهيئات التعليمية والإدارية على مقاربة التقويم الجديد وبرنامج التدخّل خلال شهري آب وأيلول 2025، من اجل أن نكون كلنا جاهزين للانطلاق بالسنة الدراسية الجديدة. وسوف نوافيكم بكل جديد، ونطلعكم على الخطوات المقبلة أوّلا بأوّل، لتكونوا دائمًا شريكا أساسيا في التحضير والتنفيذ".

واضافت أن "الوزارة بدأت أيضًا بعملية تصحيح ثانية (second correction) ضمن عيّنة من المدارس، بهدف التحقق من دقّة التصحيح وتحسين جودة النتائج النهائية.وبالتالي، سيتم التواصل مع عدد من المدارس لجمع أوراق التلامذة يدويًا وتحليلها من جديد، ونأمل منكم التعاون الكامل كالعادة.فأنتم، كمديرات ومديرين، كنتم دائمًا في خط الدفاع الأول، ومن دون دعمكم، والتزامكم، وتنظيمكم، لما كنا استطعنا النجاح".